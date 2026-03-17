В Волгограде накануне Пасхи взлетели цены на яйца

До Светлого Христова воскресенья еще 4 недели, а цены на яйца к пасхальному столу в Волгограде уже поползли вверх. Горожане отмечают подорожание продукта на полках супермаркетов. Если еще недавно крупные яйца можно было купить за 90−100 рублей, сейчас их стоимость доходит до 130. По данным Росстата, по сравнению с концом 2025 года яйца подорожали уже на 14,58%, и это не предел. К Пасхе цены будут только расти.
Мы заглянули в волгоградские магазины. В «Перекрестке» самые дешевый яйца категории С1 стоят 74,99 за 10 шт., самые дорогие, отборные — 139,99. В «Пятерочке» самые мелкие яйца, которыми особо не украсишь стол, стоят 63,99. Цена за отборные категории С0 достигает 119−126 рублей.
В «Ленте» цены на яйцо куриное начинаются от 104 рублей за С1 до 154 рублей за десяток отборных. Есть яйца монастырские, есть фермерские, от кур на свободном выгуле. Последние стоят 194 рубля за 9 штук.
В «Магните» самые мелкие и самые дешевые яйца стоят 86 рублей. Отборные крупные 139,99. В «Чижике» только яйца категории С1, стоят 74 рубля. В «Самокате» можно заказать яйца по цене от 139 до152 рублей.
Если вы решили закупиться продуктами к Пасхе заранее, обращайте внимание на сроки годности, иначе до праздника они у вас не доживут. Часто срок годности — около 25 дней со дня сортировки, но эти сроки могут варьироваться в зависимости от производителя.