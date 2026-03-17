В Волгограде накануне Пасхи взлетели цены на яйца

До Светлого Христова воскресенья еще 4 недели, а цены на яйца к пасхальному столу в Волгограде уже поползли вверх. Горожане отмечают подорожание продукта на полках супермаркетов. Если еще недавно крупные яйца можно было купить за 90−100 рублей, сейчас их стоимость доходит до 130. По данным Росстата, по сравнению с концом 2025 года яйца подорожали уже на 14,58%, и это не предел. К Пасхе цены будут только расти.