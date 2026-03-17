Казахстан в шесть раз нарастил поставки свежих огурцов жителям Прикамья

Продукция прошла фитосанитарный контроль и поступила на прилавки торговых сетей.

Источник: Комсомольская правда

Казахстан продолжает обеспечивать торговые сети Пермского края свежими овощами. С начала года сопредельная страна поставки свежих огурцов из Средней Азии увеличились в шесть раз.

По данным управления Россельхознадзора по Пермскому краю, с 1 января по 16 марта на территорию региона ввезли 540 тонн свежих огурцов из Казахстана. Это в шесть раз выше аналогичного периода 2025 года, когда общий объем поставок составил лишь 90 тонн.

Россельхознадзор совместно с Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР» произвел досмотр нескольких партий свежих огурцов. Для лабораторной экспертизы на установление фитосанитарного состояния были отобраны образцы продукции. Полученные исследования дали право на ее реализацию.

За период с 1 января по 8 декабря в 2025 года Казахстан отправил в Прикамье 447 тонн, против 72 тонн за 11 месяцев 2024 года.