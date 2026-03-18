Омскому «Сладонежу» запретили использовать изображение Буратино на конфетах

Роспатент аннулировал товарный знак с изображением главного героя из мультфильма «Приключения Буратино», который ранее был зарегистрирован на омскую кондитерскую фирму «Сладонеж». Право на него было закреплено за компанией до 2034 года. Об этом сообщили в РАПСИ со ссылкой на материалы ведомства.