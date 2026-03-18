Омскому «Сладонежу» запретили использовать изображение Буратино на конфетах

Роспатент аннулировал товарный знак с изображением главного героя из мультфильма «Приключения Буратино», который ранее был зарегистрирован на омскую кондитерскую фирму «Сладонеж». Право на него было закреплено за компанией до 2034 года. Об этом сообщили в РАПСИ со ссылкой на материалы ведомства.
Знак, о котором идёт речь, был зарегистрирован на ОАО «Сладонеж» ещё 7 апреля 2016 года. Он представляет из себя изображение Буратино с золотым ключиком в руке, которое выполнено на фоне стилизованного пейзажа. Товарный знак также включает надпись «Герои сказок». Под этим названием выпускается серия вафельных конфет.
Киностудия «Союзмультфильм» оспорила регистрацию знака, поскольку обладает исключительной лицензией на мультфильм, снятый в 1959 году. Отмечается, что омские кондитеры не получали официального разрешения на использование сказочного героя для регистрации товарного знака.
Напомним, что ранее компания «Сладонеж» требовала досрочно прекратить охрану товарного знака, который даёт «Союзмультфильму» исключительные права на использование образа Буратино до конца 2028 года.