В ОП высказались за ограничение доступа к VPN-сервисам

«История, без которой невозможно — это ограничение доступа к VPN-сервисам. У нас Роскомнадзор (РКН) имеет возможность перекрыть соответствующий канал, и, собственно, ни один VPN-сервис на территории РФ работать не будет. Сейчас это в принципе уже технологически делается, но я считаю, что об этом надо говорить», — сказал Машаров на круглом столе «Патриотическое воспитание и гражданское просвещение в условиях цифровой среды: риски, возможности, ответственность», который прошел в ОП.