В ОП высказались за ограничение доступа к VPN-сервисам

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Доступ к VPN-сервисам в России должен быть ограничен, у Роскомнадзора для этого есть технические возможности. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, отметив, что это необходимо для борьбы с кибермошенниками.
«История, без которой невозможно — это ограничение доступа к VPN-сервисам. У нас Роскомнадзор (РКН) имеет возможность перекрыть соответствующий канал, и, собственно, ни один VPN-сервис на территории РФ работать не будет. Сейчас это в принципе уже технологически делается, но я считаю, что об этом надо говорить», — сказал Машаров на круглом столе «Патриотическое воспитание и гражданское просвещение в условиях цифровой среды: риски, возможности, ответственность», который прошел в ОП.
По его словам, начинать отказываться от иностранных мессенджеров «надо с себя» и размещать информацию в тех соцсетях, которые соблюдают российское законодательство. «Когда говорим: “давайте воспитаем нашу молодежь”, но при этом продолжаем общаться в запрещенных соцсетях, кого мы обманываем? Самих себя, получается. Мы должны договориться с совестью и работать по закону», — сказал он. По мнению эксперта, когда служебная информация появляется в мессенджере, контролируемом западными спецслужбами, возникают большие вопросы.
Как отметил Машаров, для борьбы с кибермошенничеством необходимо также регулировать и устанавливать доступ подростков к соцсетям с возраста 16 лет. «По тем обращениям, которые поступают ко мне в ОП, большая часть несовершеннолетних попадают к мошенникам через соцсети. Общение, взаимодействие и доступ к нелегальным онлайн-казино и букмекерам идет через соцсети», — сказал Машаров.
Кроме того, по его мнению, необходимо ужесточать ответственность за дропперство. «Мы понимаем, что в какой-то период времени право должно включать карательный механизм. Если видим, что идет цифровой бум и идет бум преступлений в этой сфере, значит, необходимо ужесточать [ответственность]. Потом, когда будет спадать степень влияния и агрессии на наших несовершеннолетних, эту степень ответственности можем изменить», — сказал Машаров, отметив, что существующие сейчас наказания не пугают молодежь.
По словам Машарова, указанные законодательные предложения могут войти в пакет мер по противодействию дистанционному и телефонному мошенничеству.