Нацбанк ощутимо повысил курс евро и курс доллара на 18 марта

Национальным банком установлены курсы валют на 18 марта, среду. Так, курс евро и курс доллара выросли в середине рабочей недели, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 18 марта, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9595 белорусского рубля, 1 евро — 3,4076 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6594, белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими во вторник, 17 марта, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля понизился в среду, 18 марта.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0132 белрубля, курс евро подрос на 0,0335 белрубля, а курс российского рубля понизился на 0,0115 белрубля.
Тем временем Белстат заявил, что белорусы урезали траты в ресторанах и кафе в 2026 году.