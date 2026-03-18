В ГД обсудят расширение перечня оснований для отказа в выдаче патента мигрантам

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят в первом чтении законопроект, который расширяет перечень оснований для отказа в выдаче патента мигрантам, а также корреспондирующий проект с поправками в Налоговый кодекс РФ.
Правительственной инициативой предложено внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Предусматривается представление в МВД России налоговыми органами в автоматическом режиме информации о полученной иностранными гражданами сумме доходов за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года. В случае отсутствия такой информации иностранцу может быть отказано в выдаче патента либо разрешение на работу может быть аннулировано.
Также в патенте может быть отказано в случае, если доходы мигранта составляют менее прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи, находящегося в РФ. При этом указанные условия не применяются в случаях, когда патент оформляется иностранным гражданином впервые или иностранный гражданин осуществляет исключительно трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Кроме того, разрешение на временное проживание может быть аннулировано, если иностранец работал менее 10 месяцев и его доходы менее умноженного на региональный коэффициент прожиточного минимума в расчете на него и каждого члена семьи. Также это будет касаться мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних нужд, если в отчетном году такая деятельность осуществлялась менее 10 месяцев и уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в расчете на себя и каждого члена семьи подтверждена за период менее 10 месяцев.
Аванс по НДФЛ.
Госдума также рассмотрит законопроект, согласно которому трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, обяжут выплачивать авансовый платеж по НДФЛ. Внесенный правительством документ предусматривает поправки в Налоговый кодекс РФ.
Так, предусматривается обязанность уплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ временно и постоянно проживающими в РФ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Законопроектом также предусматривается необходимость уплаты иностранным гражданином, осуществляющим трудовую деятельность на территории РФ, фиксированного авансового платежа по НДФЛ в увеличенном размере исходя из наличия отдельных категорий иностранных граждан на его иждивении в РФ.
Авансовый платеж по НДФЛ в отношении иностранных граждан устанавливается в размере 1 700 рублей за месяц на соответствующий календарный год законом субъекта РФ. При этом региональный коэффициент, индексирующий размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ, может быть повышен.