Синоптик Ильин: в марте не стоит спешить со сменой зимней резины на авто

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве потеплеет настолько, что можно будет точно менять зимнюю резину на летнюю.
Несмотря на теплую погоду днем, ночами еще держатся отрицательные температуры, что приводит к образованию гололеда. Так что спешить до конца марта не стоит.
Синоптики прогнозируют, что в марте в ночные часы будет 0 до −3 градусов, а днем +6…+11, а в темное время суток — подмерзать, из-за чего на дорогах образуется гололедица.
Плюс в некоторых локациях сохраняются сугробы, снег таят медленно.
— В ближайшие дни, наверное, нет смысла переобуваться. Но и каких-то серьезных морозов днем до конца марта не прогнозируется, — сказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
При смене зимних шин на летние следует ориентироваться на стабильные положительные температуры, отмечает автоэксперт и блогер Павел Федоров. Среднесуточные показатели должны быть не ниже +5 градусов. Если ниже — это непременно приведет к гололедице.
При замене резины, эксперт советует помечать колеса, чтобы ставить их на то же место. Если поменять местами, то может произойти разбалансировка, а это лишняя нагрузка на узлы и агрегаты.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов так же рекомендует жителям столицы не торопиться с «переобуванием» автомобиля.
— Я всем рекомендую ориентироваться на погодные условия, на прогноз погоды и на рекомендации, которые обозначают ответственные должностные лица органов исполнительной власти соответствующих субъектов или органов ГИБДД, — сказал он в беседе с «Газета.Ru».
Стоит отметить, что в 2026 году закон оставляет водителям пространство для маневра. Согласно Постановлению Правительства № 837, штраф в 500 рублей за эксплуатацию шин не по сезону предусмотрен только для зимних месяцев (декабрь, январь, февраль) и летних (июнь, июль, август), сообщает aif.ru.
Так же вступили в силу дополнительные ограничения, касающиеся состояния автомобильных шин. Запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии следующих дефектов: степень износа протектора ниже регламентированных показателей; разрезы и расслоения покрышек; отсутствие крепежных болтов на колесах, сообщает Царьград.