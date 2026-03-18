Остров Русский остался без выставочного центра и гостиницы

ООО «КВЦ» зарегистрировано 24 сентября 2020 года на острове Русском. Основным владельцем компании (76% капитала) является ООО «Мой дом» (г. Балашиха, Московская область). Владельцами других долей являются четыре физлица, в том числе по 5% принадлежит нынешнему генеральному директору «КВЦ» Максиму Бакшееву и бывшему генеральному директору Александру Костину, который, кстати, и подписывал соглашение с КРДВ в 2023 году.