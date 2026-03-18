Остров Русский остался без выставочного центра и гостиницы

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) расторгает соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье», заключенное с ООО «КВЦ» в сентябре 2023 года на полях Восточного экономического форума (ВЭФ, 16+). Проект инвестора носил амбициозное название «Приморский форум», сообщает ИА PrimaMedia.
Иск к резиденту ТОР «Приморье» был подан в Арбитражный суд Приморского края 13 марта, но на данный момент не принят к производству.
По соглашению с КРДВ, инвестор должен был построить к 2031 году на острове Русском во Владивостоке конгрессно-выставочный центр площадью более 45 тыс. кв. метров с сопутствующей инфраструктурой, в том числе торгово-развлекательный комплекс «Океанский бриз» и гостиничный комплекс «Морская соль».
Инвестор также пообещал создать в прибрежной части острова Русский парк с пешеходными дорожками с выходами на набережную.
Планируемая сумма капитальных вложений в соответствии с соглашением должна была составить 16,7 млрд рублей.
Однако, как следует из материалов дела, резидент ТОР не осуществил инвестиции, предусмотренные соглашением, а также не отчитывался о ходе проекта. Учитывая это, КРДВ приняла решение расторгнуть соглашение с резидентом.
ООО «КВЦ» зарегистрировано 24 сентября 2020 года на острове Русском. Основным владельцем компании (76% капитала) является ООО «Мой дом» (г. Балашиха, Московская область). Владельцами других долей являются четыре физлица, в том числе по 5% принадлежит нынешнему генеральному директору «КВЦ» Максиму Бакшееву и бывшему генеральному директору Александру Костину, который, кстати, и подписывал соглашение с КРДВ в 2023 году.