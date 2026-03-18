Экономист спрогнозировал, каким будет решение по ключевой ставке 20 марта

Заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято очередное решение по ключевой ставке, состоится 20 марта. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru спрогнозировал, каким будет итог.
Балынин убежден, что Центробанк продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики.
«Более низкое значение ключевой ставки выступает дополнительным стимулом экономического роста. Более того, снижение окажет позитивное воздействие и на стимулирование роста конкуренции среди отечественных производителей, так и на замедление темпов роста цен, в том числе в связи с тем, что использование кредита станет более привлекательным и будет требовать меньших расходов на уплачиваемые проценты», — пояснил экономист.
Балынин озвучил несколько вариантов, которые будут рассмотрены на заседании Совета директоров Банка России.
«Полагаю, что с учётом достаточно скромного шага в 0,5 п.п. на трёх заседаниях подряд, то на следующем она может быть снижена вплоть до 14% (на 1,5 п.п.). Также считаю, что на столе 20 марта будут варианты со снижением до 14,5% и до 15%, а также с сохранением без изменений. Однако наиболее серьёзно будут рассматриваться, на мой взгляд, именно варианты со снижением: наиболее равновероятными мне видятся сценарии со снижением до 14,5% и 14%, чуть менее вероятным считаю снижение до 15%», — уточнил Балынин.
При этом экономист исключил возможность повышения ключевой ставки.
По мнению Балынина, ставки по вкладам в течение 1−5 дней отреагируют на снижение ключевой ставки, они будут варьироваться от 10 до 16%, ставки по кредитам начнут меняться в течение 2,5 недель.