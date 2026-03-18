Экономист спрогнозировал, каким будет решение по ключевой ставке 20 марта

Заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 20 марта. Экономист Балынин дал прогноз, как изменится ключевая ставка.

Источник: Аргументы и факты

Заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято очередное решение по ключевой ставке, состоится 20 марта. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с aif.ru спрогнозировал, каким будет итог.

Балынин убежден, что Центробанк продолжит курс на смягчение денежно-кредитной политики.

«Более низкое значение ключевой ставки выступает дополнительным стимулом экономического роста. Более того, снижение окажет позитивное воздействие и на стимулирование роста конкуренции среди отечественных производителей, так и на замедление темпов роста цен, в том числе в связи с тем, что использование кредита станет более привлекательным и будет требовать меньших расходов на уплачиваемые проценты», — пояснил экономист.

Балынин озвучил несколько вариантов, которые будут рассмотрены на заседании Совета директоров Банка России.

«Полагаю, что с учётом достаточно скромного шага в 0,5 п.п. на трёх заседаниях подряд, то на следующем она может быть снижена вплоть до 14% (на 1,5 п.п.). Также считаю, что на столе 20 марта будут варианты со снижением до 14,5% и до 15%, а также с сохранением без изменений. Однако наиболее серьёзно будут рассматриваться, на мой взгляд, именно варианты со снижением: наиболее равновероятными мне видятся сценарии со снижением до 14,5% и 14%, чуть менее вероятным считаю снижение до 15%», — уточнил Балынин.

При этом экономист исключил возможность повышения ключевой ставки.

По мнению Балынина, ставки по вкладам в течение 1−5 дней отреагируют на снижение ключевой ставки, они будут варьироваться от 10 до 16%, ставки по кредитам начнут меняться в течение 2,5 недель.