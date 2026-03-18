Бастрыкин потребовал завести дело после жалоб жильцов аварийного дома в Приморье

Глава Следственного комитета России взял на личный контроль ситуацию с многолетним нерасселением аварийного барака в Приморье. Жители дома 1977 года постройки на улице Комсомольской в поселке Хрустальном уже шесть лет ждут нового жилья, но чиновники бездействуют. Крыша гниет и течет, квартиры заливает, а несущие конструкции разрушаются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".