Бастрыкин потребовал завести дело после жалоб жильцов аварийного дома в Приморье

Глава Следственного комитета России взял на личный контроль ситуацию с многолетним нерасселением аварийного барака в Приморье. Жители дома 1977 года постройки на улице Комсомольской в поселке Хрустальном уже шесть лет ждут нового жилья, но чиновники бездействуют. Крыша гниет и течет, квартиры заливает, а несущие конструкции разрушаются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В 2019 году дом официально признали аварийным из-за высокой степени износа. Однако благоустроенные квартиры людям так и не предоставили. Обращения во все инстанции результатов не дали. История дошла до Информационного центра СК России.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю приморского следственного управления Эдуарду Трубчику завести уголовное дело и доложить о расследовании. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.