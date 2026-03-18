Когда менять резину на летнюю в 2026-м: по погоде и по закону

Если смотреть строго по закону, весной запрета на замену зимней резины на летнюю в марте, апреле или мае нет. Сезонные ограничения устроены иначе: зимой для легковых машин и лёгких грузовиков до 3,5 тонны обязательны зимние шины, а летом запрещены именно шипованные. Поэтому весенняя смена резины на летнюю начинается не «по дате», а по погоде в конкретном регионе. Если говорить коротко, единой даты для всей России нет. Весной федеральные правила не требуют от всех водителей немедленно переобуваться 1 марта, но и тянуть до лета на шипах тоже нельзя: с июня их эксплуатация уже запрещена.