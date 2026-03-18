Парламент Парагвая ратифицировал соглашение между MERCOSUR и ЕС

17 января в Парагвае между Евросоюзом и странами MERCOSUR было подписано соглашение о свободной торговле. Поддержали договоренность в первую очередь Германия и страны Северной Европы, которые заинтересованы в снижении таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, поставляемую из ЕС в Южную Америку. В то же время против документа выступают Австрия, Венгрия, Ирландия, Польша и Франция, не желающие, чтобы дешевая аграрная продукция из Южной Америки свободно поступала на европейский рынок. 21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию в поддержку обращения в суд ЕС на предмет соответствия нормам Евросоюза соглашения о свободной торговле с MERCOSUR.