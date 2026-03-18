Парламент Парагвая ратифицировал соглашение между MERCOSUR и ЕС

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 марта. /ТАСС/. Палата депутатов парламента Парагвая вслед за Палатой сенаторов одобрила соглашение о свободной торговле, которое заключили Южноамериканский общий рынок (MERCOSUR) и Евросоюз. Об этом сообщается на сайте нижней палаты законодательного органа.
«Законопроект был одобрен и будет передан исполнительной власти для его промульгации», — говорится в сообщении.
Ранее соглашение ратифицировали парламенты Аргентины и Уругвая.
17 января в Парагвае между Евросоюзом и странами MERCOSUR было подписано соглашение о свободной торговле. Поддержали договоренность в первую очередь Германия и страны Северной Европы, которые заинтересованы в снижении таможенных пошлин на продукцию автомобильной, химической и фармацевтической промышленности, поставляемую из ЕС в Южную Америку. В то же время против документа выступают Австрия, Венгрия, Ирландия, Польша и Франция, не желающие, чтобы дешевая аграрная продукция из Южной Америки свободно поступала на европейский рынок. 21 января депутаты Европарламента приняли резолюцию в поддержку обращения в суд ЕС на предмет соответствия нормам Евросоюза соглашения о свободной торговле с MERCOSUR.
MERCOSUR — торгово-экономическое объединение, основанное Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. Совокупная территория этих стран составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения приближается к 300 млн человек. Объем торговли между ЕС и MERCOSUR превышает 112 млрд евро, взаимный импорт и экспорт обоих объединений сбалансирован.