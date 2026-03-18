Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«М. Видео» запустила продажу одежды и аксессуаров на своем маркетплейсе

Выход в фэшн-сегмент отражает стратегию компании по развитию мультикатегорийной платформы, сообщили в пресс-службе организации.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Компания «М. Видео» запустила продажу одежды и аксессуаров на своем маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«ПАО “М. Видео” объявляет о запуске новой категории на собственном маркетплейсе — одежда и аксессуары», — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, выход в фэшн-сегмент отражает стратегию компании по развитию мультикатегорийной платформы и усилению присутствия в повседневных покупательских сценариях. Новая категория формируется как полноценное направление с широким ассортиментом товаров.

В категории женской одежды пользователям доступны толстовки, свитшоты и худи, футболки и топы, платья, а также верхняя одежда. Категория мужской одежды включает толстовки, свитшоты, худи, футболки и майки. В ассортимент аксессуаров входят городские рюкзаки, шопперы, поясные сумки и другие форматы для ежедневного использования, а также солнцезащитные очки, рассказали представители «М. Видео».

По мере подключения новых селлеров ассортимент категории будет последовательно расширяться.