МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Компания «М. Видео» запустила продажу одежды и аксессуаров на своем маркетплейсе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«ПАО “М. Видео” объявляет о запуске новой категории на собственном маркетплейсе — одежда и аксессуары», — говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, выход в фэшн-сегмент отражает стратегию компании по развитию мультикатегорийной платформы и усилению присутствия в повседневных покупательских сценариях. Новая категория формируется как полноценное направление с широким ассортиментом товаров.
В категории женской одежды пользователям доступны толстовки, свитшоты и худи, футболки и топы, платья, а также верхняя одежда. Категория мужской одежды включает толстовки, свитшоты, худи, футболки и майки. В ассортимент аксессуаров входят городские рюкзаки, шопперы, поясные сумки и другие форматы для ежедневного использования, а также солнцезащитные очки, рассказали представители «М. Видео».
По мере подключения новых селлеров ассортимент категории будет последовательно расширяться.