Депутат Свинцов: в белые списки попадет 99% всех повседневных ресурсов

При отключении мобильной связи у пользователей пропадет доступ только к «сомнительным ресурсам», отметил зампред комитета Госдумы по информполитике.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Белые списки будет включать в себя все повседневные онлайн-ресурсы, кроме тех, которые могут представлять угрозу. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«После запуска системы белых списков эти списки будут постоянно дополняться. В них попадет 99% всех ресурсов — [тех], которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак. То есть банковские приложения, приложения мобильных операторов, “Госуслуги”, маркетплейсы, доставка, пиццы, такси — все, что мы с вами используем каждый день», — сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что при отключении мобильной связи у пользователей пропадет доступ только к «сомнительным ресурсам». «А все обычные ресурсы будут работать качественно», — добавил он.