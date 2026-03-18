Депутат Свинцов: в белые списки попадет 99% всех повседневных ресурсов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Белые списки будет включать в себя все повседневные онлайн-ресурсы, кроме тех, которые могут представлять угрозу. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
«После запуска системы белых списков эти списки будут постоянно дополняться. В них попадет 99% всех ресурсов — [тех], которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак. То есть банковские приложения, приложения мобильных операторов, “Госуслуги”, маркетплейсы, доставка, пиццы, такси — все, что мы с вами используем каждый день», — сказал парламентарий.
Депутат подчеркнул, что при отключении мобильной связи у пользователей пропадет доступ только к «сомнительным ресурсам». «А все обычные ресурсы будут работать качественно», — добавил он.