Депутат Свинцов: в белые списки попадет 99% всех повседневных ресурсов

«После запуска системы белых списков эти списки будут постоянно дополняться. В них попадет 99% всех ресурсов — [тех], которые не могут быть использованы для управления беспилотниками, для каких-то террористических атак. То есть банковские приложения, приложения мобильных операторов, “Госуслуги”, маркетплейсы, доставка, пиццы, такси — все, что мы с вами используем каждый день», — сказал парламентарий.