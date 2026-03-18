В Новосибирской области назвали сроки завершения карантина по болезни скота

В течение тридцати дней на пораженных территориях проводятся обязательные санитарные мероприятия, включающие механическую очистку и несколько этапов дезинфекции. Только после этого специалисты приступают к контрольному лабораторному обследованию, которое должно подтвердить безопасность снятия ограничений.
Юрий Шмидт также рассказал о судьбе животных в очаге инфекции: восприимчивых к заболеванию особей изымают, а тех, кто не подвержен заражению, оставляют владельцам, но при строгом соблюдении изоляции. Руководитель центра подчеркнул важность создания условий биобезопасности в подсобных хозяйствах, чтобы не допустить распространения инфекции через естественные природные векторы, включая птиц и насекомых, и не стать источником новых вспышек.
Напомним, что с 16 марта в Новосибирской области действует режим ЧС в связи из-за распространения среди сельскохозяйственных животных бешенства и пастереллёза. В региональном Минсельхозе уточнили, что последние случаи заражения скота были зафиксированы в начале марта.