В Новосибирской области назвали сроки завершения карантина по болезни скота

Юрий Шмидт также рассказал о судьбе животных в очаге инфекции: восприимчивых к заболеванию особей изымают, а тех, кто не подвержен заражению, оставляют владельцам, но при строгом соблюдении изоляции. Руководитель центра подчеркнул важность создания условий биобезопасности в подсобных хозяйствах, чтобы не допустить распространения инфекции через естественные природные векторы, включая птиц и насекомых, и не стать источником новых вспышек.