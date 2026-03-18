Ленинский суд Владивостока рассматривает дело о земле на улице Спортивной

Уголовное дело в 64 томах о мошенничестве с муниципальной землёй и вымогательстве поступило в Ленинский районный суд Владивостока. На скамье подсудимых — 12 человек, которым вменяют создание преступного сообщества, мошенничество, легализацию доходов, причинение имущественного ущерба и вымогательство по целому ряду статей УК России. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края.
Речь идёт о затяжном судебном противостоянии вокруг уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы «Трифоновские». По данным следствия, один из обвиняемых создал преступное сообщество, в которое вошли остальные фигуранты дела. По версии следователей, участники этой группы добились незаконного оформления в собственность земельного участка на улице Спортивная во Владивостоке и намеревались таким же образом получить ещё три участка в районе улиц Спортивная и Фадеева на подконтрольные организации.
Следствие утверждает, что на этих землях разместили торговые площади, где вели коммерческую деятельность и получали прибыль. В результате, по подсчётам следственных органов, администрации Владивостока причинён ущерб в особо крупном размере — 1 607 214 837 рублей.
Кроме того, как следует из материалов дела, участникам сообщества вменяют проведение финансовых операций и других сделок, которые, по мнению следствия, были нужны для того, чтобы придать законный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом на сумму более 350 миллионов рублей. Там же говорится, что в отношении одного из предпринимателей, по версии следствия, они совершили вымогательство имущества в особо крупном размере.
Уголовное дело возбуждено по частям 1 и 2 статьи 210, части 4 статьи 159, части 1 статьи 30, части 4 статьи 159, пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1, пунктам «а», «б» части 2 статьи 165, пункту «а», «б» части 3 статьи 163 УК РФ. Сейчас суд решает вопросы, связанные с дальнейшим движением дела, руководствуясь положениями статьи 227 УПК России.