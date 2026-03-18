Компании договорились не повышать зарплату россиянам

О существовании так называемого «зарплатного сговора» пишет РБК, передает ИА DEITA.RU.
Инициатором обращения в Федеральную антимонопольную службу выступила Яна Лантратова, входящая в состав комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
В своем заявлении она выразила озабоченность по поводу появившейся информации о том, что некоторые компании могут сотрудничать в соглашениях, направленных на недопущение переманивания дефицитных специалистов и на ограничение роста их зарплат.
Такие действия, по мнению депутата, могут иметь серьезные последствия для рынка труда и экономики страны в целом. Лантратова подчеркнула, что подобные договоренности, по сути, могут сводиться к согласованию кадровой и денежной политики между работодателями, при этом их целью не является честная конкуренция за квалифицированные кадры, а, напротив, искусственное ограничение роста заработных плат и снижение трудовой мобильности.
Это ведет к препятствиям в развитии человеческого капитала и может серьёзно тормозить инновационное и технологическое прогрессирование страны. Депутат отметила, что такие практики наносят прямой ущерб обычным работникам — ведь зарплаты могут удерживаться на низком уровне, а возможности для смены работы и повышения доходов сокращаются, что негативно сказывается на благосостоянии граждан.
Важно подчеркнуть, что стабильность и развитие экономики напрямую зависят от условий на рынке труда, динамики оплаты труда и свободной конкуренции. Лантратова выразила надежду, что проверка ФАС поможет выявить и пресечь возможные схемы обмена информацией о кадровых и зарплатных соглашениях, которые могут противоречить антимонопольному законодательству и нарушать конкурентную среду.