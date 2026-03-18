Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компании договорились не повышать зарплату россиянам

В Госдуме возникла идея провести проверку российских компаний на наличие договоренностей, которые могут нарушать антимонопольное законодательство.

Источник: ДЕЙТА

О существовании так называемого «зарплатного сговора» пишет РБК, передает ИА DEITA.RU.

Инициатором обращения в Федеральную антимонопольную службу выступила Яна Лантратова, входящая в состав комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В своем заявлении она выразила озабоченность по поводу появившейся информации о том, что некоторые компании могут сотрудничать в соглашениях, направленных на недопущение переманивания дефицитных специалистов и на ограничение роста их зарплат.

Такие действия, по мнению депутата, могут иметь серьезные последствия для рынка труда и экономики страны в целом. Лантратова подчеркнула, что подобные договоренности, по сути, могут сводиться к согласованию кадровой и денежной политики между работодателями, при этом их целью не является честная конкуренция за квалифицированные кадры, а, напротив, искусственное ограничение роста заработных плат и снижение трудовой мобильности.

Это ведет к препятствиям в развитии человеческого капитала и может серьёзно тормозить инновационное и технологическое прогрессирование страны. Депутат отметила, что такие практики наносят прямой ущерб обычным работникам — ведь зарплаты могут удерживаться на низком уровне, а возможности для смены работы и повышения доходов сокращаются, что негативно сказывается на благосостоянии граждан.

Важно подчеркнуть, что стабильность и развитие экономики напрямую зависят от условий на рынке труда, динамики оплаты труда и свободной конкуренции. Лантратова выразила надежду, что проверка ФАС поможет выявить и пресечь возможные схемы обмена информацией о кадровых и зарплатных соглашениях, которые могут противоречить антимонопольному законодательству и нарушать конкурентную среду.