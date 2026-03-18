Постановка машины на учет в России: как избежать штрафов после покупки авто

В МВД назвали срок регистрации автомобиля после покупки, речь идет о 10 днях.

Источник: Комсомольская правда

Владелец автомобиля обязан обратиться в Госавтоинспекцию для регистрации машины в течение 10 дней после ее приобретения. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«Согласно статье 8 федерального закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в течение 10 дней», — отметили в МВД.

Правоохранители уточнили, что срок регистрации начинается с момента приобретения владельцем прав на автомобиль.

Ранее KP.RU сообщал, что мытье автомобиля во дворе многоквартирного дома может привести к штрафу до 250 тыс. рублей. Член комиссии ОП России Евгений Машаров отметил, что закон не запрещает очищать фары, стекла и номера машины с помощью обычной тряпки.

Напомним, что россияне могут избежать штрафа за нарушение ПДД. Юрист Илья Русяев отметил, что в случае автоматической фиксации нарушений ответственность ложится на владельца автомобиля, а не на водителя, изображенного на фото.