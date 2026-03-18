Постановка машины на учет в России: как избежать штрафов после покупки авто

Владелец автомобиля обязан обратиться в Госавтоинспекцию для регистрации машины в течение 10 дней после ее приобретения. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.
«Согласно статье 8 федерального закона № 283-ФЗ, владелец автомобиля обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для постановки транспортного средства на учет в течение 10 дней», — отметили в МВД.
Правоохранители уточнили, что срок регистрации начинается с момента приобретения владельцем прав на автомобиль.
