Озвучены подробности по строительству высотки у трамвайного кольца во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 марта, ФедералПресс. Застройщик, который получил участок на месте ТЦ «Самоцвет» у трамвайного кольца, рассказал подробности своего проекта. Вместе с домом он планирует построить несколько других объектов.

Источник: Reuters

«Рынок станет первым этапом комплексного развития этой территории. Он расположится на участке, где начался демонтаж торгового центра “Самоцвет”. Площадь объекта составит около 1,7 тыс. кв. м», — пишет «РБК-Восток» со ссылкой на заявление компании-застройщика.

Все работы планируют начать в сентябре. Тогда начнется строительство крытого фермерского рынка. Здание будет двухэтажным, там будут продавать фермерскую продукцию и локальные товары.

Второй этап реализации — строительство жилого дома. Он будет высотой до 25 этажей. Застройщик также пообещал встроенный детский сад. Рядом с домом обещают благоустроенную территорию: зеленые зоны, детская и спортивная площадки. Также застройщик обязался благоустроить входную группу парка «Минного городка» за свой счет и отремонтировать спортзал в школе № 66.

Ранее сообщалось о том, что стала известна дата запуска круизов из Владивостока на Камчатку. Первый рейс отправится уже в этом году.