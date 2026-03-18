Озвучены подробности по строительству высотки у трамвайного кольца во Владивостоке

«Рынок станет первым этапом комплексного развития этой территории. Он расположится на участке, где начался демонтаж торгового центра “Самоцвет”. Площадь объекта составит около 1,7 тыс. кв. м», — пишет «РБК-Восток» со ссылкой на заявление компании-застройщика.
Все работы планируют начать в сентябре. Тогда начнется строительство крытого фермерского рынка. Здание будет двухэтажным, там будут продавать фермерскую продукцию и локальные товары.
Второй этап реализации — строительство жилого дома. Он будет высотой до 25 этажей. Застройщик также пообещал встроенный детский сад. Рядом с домом обещают благоустроенную территорию: зеленые зоны, детская и спортивная площадки. Также застройщик обязался благоустроить входную группу парка «Минного городка» за свой счет и отремонтировать спортзал в школе № 66.
