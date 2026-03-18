Огромную территорию отдают под высотки в Новосибирске

Известно, что под застройку уйдет более 212 га земли в Октябрьском районе Новосибирска. Земли передают застройщику, который уже начал готовить проект планировки территории, пишет «КП-Новосибирск».
Участок, который передали застройщику, ограничен улицами Ипподромской, Лескова, Кирова, а также береговой линией Оби и створом Октябрьского моста. Застройщик сможет построить многоэтажные жилые дома. Максимально разрешенная высота зданий пока неизвестна.
Информации о характеристиках нового микрорайона пока также нет. Однако застройщик будет обязан построить социальную инфраструктуру в соответствии с нормативами. То же правило касается и благоустройства, и наличия парковочных мест.