В Новосибирской области подорожали бензин, газ и дизель

В Новосибирскстате подвели итоги мониторинга цен на моторное топливо в феврале и выяснили, какие виды горючего подорожали сильнее всего по сравнению с январем. Лидером по росту стоимости стал компримированный природный газ, цена на который увеличилась на 2,4%.

Источник: Сиб.фм

Цена за бензин марки АИ-92 выросла на 1%. АИ-95 прибавил в стоимости 0,8%, а АИ-98 и выше — 0,4%. Дизельное и газовое моторное топливо показали минимальный рост — на 0,3%.

По данным статистиков, к концу февраля литр АИ-92 в Новосибирской области стоил в среднем 60 рублей 42 копейки, АИ-95 — 64 рубля 33 копейки, а АИ-98 и выше — 85 рублей 37 копеек. Дизельное топливо обходилось автовладельцам в 79 рублей 8 копеек за литр, газовое — в 27 рублей 47 копеек, а компримированный природный газ — в 22 рубля 99 копеек.

Среди регионов СФО самое дешёвое газовое моторное и дизельное топливо продавалось в Омской области, а компримированный природный газ оказался наиболее доступным в Новосибирской области.