В Новосибирске изменят требования к внешнему виду ларьков и киосков

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске до 19 марта 2026 года принимают предложения от жителей и бизнеса по обновлению правил оформления ларьков и киосков. Новый документ должен вступить в силу в мае этого же года. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Сейчас на публичном обсуждении находятся поправки в постановление мэрии № 2890. Этот документ действует с 2021 года и регулирует, как должны выглядеть нестационарные объекты: киоски, павильоны, летние кафе и другие подобные точки. Последний раз правки вносили в марте 2025 года.

Изменения нужны, чтобы сделать город красивее, но при этом не создать лишних проблем для предпринимателей. Власти хотят установить точный срок, до которого владельцы объектов, установленных до 1 сентября 2021 года, должны привести свои ларьки в порядок по новым правилам. Также планируют уточнить, какие цвета из палитры RAL теперь можно использовать, и конкретизировать требования к материалам для крыш.

Новые правила затронут обычных людей, компании и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются торговлей или услугами в нестационарных точках. Предложения по проекту собирают на официальном сайте города и на портале ГИС НСО «Электронная демократия Новосибирской области».