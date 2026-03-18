ПЭК: цены на доставку морем из ближневосточных стран в РФ выросли в 1,7−1,9 раза

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Средний уровень цен на морскую доставку из стран Ближнего Востока в Россию увеличился в 1,7−1,9 раза. Об этом говорится в исследовании транспортной компании ПЭК (материалы есть в распоряжении ТАСС).
«Средний уровень цен на морскую доставку из стран Ближнего Востока (пункты ОАЭ, Омана, Саудовской Аравию) в Россию с 28 февраля увеличился в 1,7−1,9 раз», — отмечается в исследовании.
Так, стоимость доставки из Дубая в Москву через порт Новороссийск ранее составляла $7 900 — 8 500 за контейнер в зависимости от категории груза, сейчас при доставке через альтернативные маршруты — $15 000 — 17 000. На фоне высоких рисков и нестабильной ситуации в регионе стоимость может увеличиваться. «Важно также учитывать, что морские операторы не могут гарантировать конкретные сроки доставки — задержки на направлении доходят до двух-трех недель», — сказано в исследовании.
Из-за погодных условий и других ограничений бизнес уже привык оперативно перестраиваться на другие направления. «Поэтому мы не ожидаем глобального разрыва цепей товарных поставок и других масштабных последствий», — отмечается в документе.
Кроме того, для западных судов и для судов Индии, Латинской Америки, России возросла средняя стоимость страхования на маршрутах из стран Персидского залива. На направление были введены дополнительные надбавки с конца февраля: $1 500 — 2 000 за 20-футовый контейнер, $2 000 — 3 000 за 40-футовый контейнер и $3 000 — 4 000 за 40-футовую тару с температурным режимом.
«Морские перевозки из стран Персидского залива прежними маршрутами в Россию, Юго-Восточную Азию и Европу ограничены. Операторы массово переориентируются на альтернативные морские маршруты через порты Красного моря и мыс Доброй Надежды», — сообщил совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.