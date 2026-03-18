«Русал» в 2025 году снизил производство алюминия на 1,9%, до 3,918 млн тонн

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. «Русал» по итогам 2025 года снизил производство алюминия на 1,9%, до 3,918 млн тонн, что ниже показателя за 2024 год, следует из отчета компании.
В то же время производство бокситов выросло в годовом выражении на 16,2%, до 18,453 млн тонн, а глинозема — на 6,7%, до 6,858 млн тонн.
Также «Русал» по результатам 2025 года реализовал 4,49 млн тонн алюминия и сплавов, что на 16% выше показателя за 2024 год. Также капитальные затраты «Русала» в 2025 году увеличились на 8,1%, до $1,477 млрд по сравнению с 2025 годом.
Согласно отчету за 2025 год, мировые поставки первичного алюминия увеличились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 73,9 млн тонн.
Производство алюминия за пределами Китая выросло на 1,1% и составило 29,6 млн тонн. Как отметили в отчете, это связано с возобновлением работы предприятий в Европе и Южной Америке, а также с расширением мощностей в Индонезии и Индии.
При этом в Китае объем производства за 2025 год вырос на 2,6%, достигнув 44,3 млн тонн.
«В течение 2025 года в Китае был зафиксирован рост операционных производственных мощностей примерно на 0,74 млн т в результате перезапуска 0,49 млн. т ранее остановленных мощностей, ввода в эксплуатацию 1,18 млн т новых мощностей и сокращения производства на 0,93 млн т; к концу 2025 года операционные производственные мощности Китая составили 44,6 млн т. В целом, Китай почти достиг максимального уровня своих производственных мощностей, составляющего около 45 млн т. Таким образом, ожидается значительное замедление роста производства алюминия в 2026 году. и в последующий период», — говорится в отчете.
«Русал» является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер «Русала» с долей в 56,88% — холдинг «Эн+», основанный Олегом Дерипаской. «Суал партнерс» владеет 25,52% акций, free float — 17,6%.