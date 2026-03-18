Новосибирск переживает взрывной рост рынка доставки и покупки еды навынос

За год в Новосибирской области на 20% увеличилось количество точек общественного питания, работающих навынос, и на 15% выросло число компаний, занимающихся курьерской доставкой. Это позволило региону занять лидирующие позиции в России по развитию курьерского сервиса, сообщили в Минпромторга Новосибирской области.