Новосибирск переживает взрывной рост рынка доставки и покупки еды навынос

За год в Новосибирской области на 20% увеличилось количество точек общественного питания, работающих навынос, и на 15% выросло число компаний, занимающихся курьерской доставкой. Это позволило региону занять лидирующие позиции в России по развитию курьерского сервиса, сообщили в Минпромторга Новосибирской области.
На начало марта 2026 года в Новосибирской области насчитывается 311 точек общественного питания, ориентированных на формат навынос. Параллельно активно развивается сопутствующая инфраструктура. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся курьерской доставкой, достигло 367.
По итогам 2025 года общий оборот отрасли составил 71,9 миллиарда рублей.
Развитию сектора способствуют региональные меры поддержки. В частности, в 2025 году предприятия общественного питания активно привлекали финансирование через инфраструктуру национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Татьяна Картавых