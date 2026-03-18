Штраф за громкую музыку ночью: сколько придется заплатить водителям за нарушение тишины

Автомобилисты, включающие громкую музыку в вечернее или ночное время, могут получить штраф до 2 тысяч рублей. Об этом сообщил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА Тургунбой Зокиров.
«Громкая музыка из автомагнитолы может подпадать под нарушение законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан», — сказал юрист в интервью РИА Новости.
Зокиров уточнил, что за нарушение тишины с 23:00 до 7:00 водителям грозит предупреждение или штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Время, когда шум запрещен, регулируется законами регионов.
Юрист отметил, что штрафы по законам субъектов России не могут превышать 5 тысяч рублей.
