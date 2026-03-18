С начала года в крае построили 257 тысяч квадратных метров жилья

От общего количества введённых в эксплуатацию домов индивидуальное жилищное строительство составляет 201 тыс. кв. метров, многоквартирные дома — 56 тыс. кв. метров. По программе «Жильё» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году в крае планируется построить не менее 1 млн. кв. метров жилья. В крае активно развивается строительство индивидуальных жилых домов. Этому способствует вступивший в силу в прошлом году федеральный закон, в котором предусмотрен механизм эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. По закону денежные средства граждан на всем протяжении возведения дома будут размещены на счёте эскроу и станут доступны подрядчику только после завершения строительства и регистрации права собственности заказчика на дом, отметили в Минстрое края.