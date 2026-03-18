«Ведомости»: в 2026 году рынок агродронов РФ может достичь 22 млрд рублей

Как сообщает газета, ожидаемый рост в сфере применения агродронов связан с действиями государства по снижению нормативных препятствий и расширению возможностей для обработки сельхозугодий. В частности, 15 января Минтранс РФ утвердил приказ, согласно которому время подачи плана полета для авиахимработ сокращено с суток до одного часа. А в обновленный Роспотребнадзором СанПиН 2.1.3684−21 10 марта были внесены поправки, которые выводят агродроны из серой зоны. Так, дистанция, на которой агродроны могли обрабатывать сельхозугодья, сокращена с 2 км до 700 м от населенных пунктов, источников воды, заповедников, ферм и проч. Эта поправка в текущем году освобождает в разы количество площадей, на которых можно применять эти технологии, отмечает издание.