«Ведомости»: в 2026 году рынок агродронов РФ может достичь 22 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский рынок агродронов может увеличиться на 20−25% и достичь 18−22 млрд рублей в 2026 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты резидента Центра беспилотных систем и технологий компаний Wheelies (разрабатывает решения для управления дронами).
Как сообщает газета, ожидаемый рост в сфере применения агродронов связан с действиями государства по снижению нормативных препятствий и расширению возможностей для обработки сельхозугодий. В частности, 15 января Минтранс РФ утвердил приказ, согласно которому время подачи плана полета для авиахимработ сокращено с суток до одного часа. А в обновленный Роспотребнадзором СанПиН 2.1.3684−21 10 марта были внесены поправки, которые выводят агродроны из серой зоны. Так, дистанция, на которой агродроны могли обрабатывать сельхозугодья, сокращена с 2 км до 700 м от населенных пунктов, источников воды, заповедников, ферм и проч. Эта поправка в текущем году освобождает в разы количество площадей, на которых можно применять эти технологии, отмечает издание.
Кроме того, Минсельхоз отчитался, что за 2025 год при помощи дронов было обработано около 600 тыс. га. Полагается, что уже в 2028 году эти показатели должны увеличиться до 2 млн га ежегодно. С 2026 года в регионах начнут устанавливать плановые показатели по площадям обработки беспилотниками, отмечает издание.
Исследования Wheelies показывают, что сейчас только 15% опрошенных компаний используют агродроны. Более трети (35%) респондентов планируют внедрить БПЛА в ближайшие 2−3 года, еще 30% — проводят тестирования или пилотные проекты с беспилотниками. Оставшиеся 20% опрошенных компаний не планируют использовать беспилотники в своей деятельности.
По оценке Минпромторга, в текущем году ожидался рост рынка услуг с задействием беспилотных авиационных систем, включая агродроны, до 32 млрд рублей, подчеркивает издание. Заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя также отмечала, что объем рынка в количественном значении может исчисляться в 2026 году 8 тыс. единиц техники.