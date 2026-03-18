«Пять этносов Таймыра»: в Норильске презентовали экотропу в предгорьях плато Путорана

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В общественно-культурном центре «Башня» в Норильске прошла презентация проекта «Пять этносов Таймыра». Инициатива реализуется Движением за экологию «Друзья окружающего мира» при поддержке Президентского фонда природы и Проектного офиса развития Арктики совместно с администрацией города.
Событие собрало представителей городской администрации, местной общественной палаты, туристической отрасли, гидов-проводников, а также студентов и школьников, заинтересованных в сохранении природы региона.
Проект предусматривает создание экологической тропы в одной из популярных туристических локаций — в предгорьях плато Путорана, у водопада на реке Олор. Здесь планируется установить информационный стенд с данными о флоре и фауне, правилах поведения и контактами для экстренных ситуаций.
Ключевым элементом станут пять деревянных скульптур высотой около четырёх метров, каждая из которых будет посвящена одному из коренных народов Таймыра — долганам, нганасанам, энцам, ненцам и эвенкам. Дополнительно предусмотрены аудиогиды, которые познакомят посетителей с культурой и традициями этих народов.
«Норильск находится на самом юге полуострова Таймыр, где издревле проживали пять этносов. Поэтому важно развивать ремесла, поддерживать местных мастеров и сохранять культуру Таймыра и малых народов. Проект направлен на сохранение природного наследия территории Олора, а также на повышение интереса к природным и этнокультурным особенностям российского Севера», — говорит руководитель движения ДОМ Елена Коренева.
Центр развития туризма Норильска еще три года назад начал заниматься благоустройством туристических территорий. К работе были привлечены Михаил и Ольга Парсовы — творческий союз «ИккиТаба», выпускники Норильского колледжа искусств, специалисты по культуре малых народов и ремеслам Таймыра, мастера, отмеченные различными наградами.
Предыдущий арт-проект с участием художников был реализован на озере Таборное — он включал четыре скульптуры и был связан с этнической тематикой. В новом проекте используются образы людей — представителей различных этносов. У каждого народа есть свои характерные орнаменты, которые отражаются, в том числе, в элементах одежды. Все выполняется с учетом культурных особенностей: у долган свои орнаменты, у нганасан — свои, и это обязательно учитывается.
Для каждой скульптуры также подбирается собственная символика, связанная с традиционными представлениями народов: где-то это сова, где-то медведь, где-то волк. Таким образом, все объекты будут отличаться друг от друга орнаментами и символикой, что позволит подчеркнуть уникальность каждой культуры.
«У городских жителей нет такой прочной связи с флорой и фауной, как у таймырских этносов. Поэтому я изобразил людей в гармонии с животными, птицами и рыбами», — поделился художник Михаил Парсов.