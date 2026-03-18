В МВД раскрыли сроки регистрации автомобиля после покупки

Ранее Life.ru писал, что россияне, оформившие автокредиты под 0−0,01% годовых, столкнулись с доначислением налога. Дело в том, что ФНС считает такую экономию материальной выгодой, с которой нужно заплатить НДФЛ по ставке 35%. Как объясняют эксперты, основанием стали изменения в налоговом законодательстве. С 2025 года займы со ставкой ниже ⅔ ключевой ставки ЦБ облагаются налогом, поскольку разница считается доходом заемщика.