За словарь ответишь: предпринимателей подключили к защите русского языка

Буква закона.
Закон № 168-ФЗ, вносящий изменения в отдельные законодательные акты и получивший неформальное название «О защите русского языка», был принят Госдумой РФ и подписан президентом в июне прошлого года. По новым правилам, с 1 марта 2026 года в России запрещено использовать иностранные слова на вывесках, витринах и в оформлении потребительской информации, если у таких слов есть общеупотребительные аналоги на русском языке, пояснил ТАСС юрист, представитель Народного фронта Руслан Авдеев.
«Речь идет прежде всего о коммерческих обозначениях вроде sale, shop, beauty, open, которые массово используются в городской среде», — уточнил он. Такие же требования распространяются на информацию, содержащуюся в меню и ценниках. «Названия блюд и товаров должны быть на русском. Транслитерация (“сейл” вместо “распродажа”) считается нарушением», — добавил адвокат Юрий Иванов.
Нововведение касается и сайтов, в том числе маркетплейсов. «Карточки товаров, описания, условия доставки — все должно быть на русском языке. Тексты рекламы и промоматериалов также должны быть на русском или содержать равноценный перевод», — отметил он. Кириллицей должны быть написаны и названия новых жилых комплексов (ЖК) в рекламе.
В законе содержатся исключения. Как говорится в поправках к закону «О защите прав потребителей», государственные языки республик или другие языки народов России могу быть использованы, однако информация на этих языках должна быть идентична информации на русском языке.
«Также иностранные слова допускаются, если речь идет о зарегистрированных товарных знаках. Таким образом, бренды, официально зарегистрированные в соответствии с ч. 4 Гражданского кодекса (ГК РФ), сохраняют правовую защиту и могут использоваться в неизменном виде», — говорит Авдеев.
Варваризм или нет.
По сути, речь идет об отказе от варваризмов — так в словаре Ожегова называются «слова из чужого языка или обороты речи, построенные по образцу чужого языка, нарушающие чистоту речи». Президент Владимир Путин на заседании в июне прошлого года назвал их «вульгарными и механическими иностранными заимствованиями».
«При использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — уточнила один из авторов закона депутат Елена Ямпольская в пояснительной записке к документу. Перечень словарей содержится в распоряжении правительства от 30 апреля 2025 года.
Иностранные слова (заимствования, которые можно использовать, поскольку они не имеют дублетных наименований) регулярно добавляются в словарь Института лингвистических исследований (ИЛИ) РАН. С ними можно ознакомиться в интернете на лексикографическом ресурсе «Новое в русской лексике». Здесь, в частности, можно убедиться в том, что такие слова, как «вайфай» или «кьюар-код» в словаре присутствуют, а значит, допустимы.
Таким образом, как говорит Иванов, чтобы избежать нарушений, компаниям нужно привести свои информационные и рекламные материалы в соответствие с новыми нормами и исключить иностранные слова из коммуникации, если они не включены в словари.
Дорогая кириллица.
По оценке руководителя Аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР) Николая Васильева, вступивший в силу закон затронет сотни тысяч компаний. Что касается расходов, которые они уже понесли или понесут, то они будут различаться в зависимости от масштаба бизнеса.
«Для небольшой точки это, как правило, ощутимые, но управляемые траты — от замены вывески и меню до переоформления базовой упаковки. Для сетевых форматов и производителей речь может идти о миллионах, а в отдельных случаях о десятках миллионов рублей», — заявил он ТАСС. Вице-президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владлен Максимов приводит оценки расходов в федеральных масштабах. «Мы считали, что если все поменять по всей стране, то это десятки миллиардов рублей», — рассказал он ТАСС.
По его словам, в организацию стали поступать обращения от предпринимателей, которые жалуются, что из-за повышенного спроса на продукцию изготовителей вывесок возникли очереди на недели и даже месяцы вперед. «Мощности заняты, цены выросли», — сообщил вице-президент «Опоры». «Когда на рынок одновременно выходит большой объем заказов на вывески, полиграфию и упаковку, почти неизбежно растут издержки и увеличиваются сроки исполнения», — подтверждает Васильев.
Воспользоваться исключением и оперативно зарегистрировать товарный знак получается не у всех. «Если бы это было так просто, не было бы смысла принимать закон. Прецеденты отказов есть. Например, коллегам отказали, потому что регулятор счел, что регистрация их торговой марки ущемляет авторские права какой-то французской коммуны. Так что могут отказать по не совсем понятным причинам. И тогда останется один путь — менять вывеску», — продолжает Максимов.
Сэкономить же на замене, сделав вывеску кустарным образом, по его словам, не всегда возможно: «Во многих городах, в том числе в Москве, существуют конкретные требования, предъявляемые к вывескам. Сделать простую новую надпись и наклеить ее на поликарбонат вам не дадут. В Москве, например, стоимость зависит от количества букв. Если их около 10−12, это стоит около 150−200 тыс. рублей. Если у тебя пять букв в названии, считай, тебе повезло».
Штрафы и время на адаптацию.
Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил ТАСС, что штрафы за вывески, указатели и информационные таблички на иностранном языке могут быть разными.
Так, информация, не соответствующая требованиям нового закона, может быть расценена как несоблюдение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации. В этом случае «штраф для индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 500 до 1 тыс. рублей, для юрлиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей», конкретизировал Машаров.
Если регулятор сочтет, что предприниматель нарушил закон о рекламе, ему грозят более внушительные административные штрафы в размере от 4 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и ИП и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для компаний.
Закон действует уже более полумесяца, однако пока о применении санкций по отношению к нарушителям в экспертном сообществе не слышали. «Хорошего в штрафах, конечно, мало. И уже очевидно, что годами жить со старой вывеской не получится. Думаю, муниципалитеты будут по-разному к этому относиться. Пока я не слышал о каких-либо штрафах», — рассказал Максимов.
В свою очередь, Васильев отмечает, что «главное в нынешней ситуации — снизить издержки микро- и малого бизнеса, например, минимизировав штрафные санкции в ближайшие три — пять месяцев для тех, кто не успел адаптироваться к новым правилам».
Девелоперы вдохновляются Далем.
В гораздо менее уязвимой позиции находится крупный бизнес, в частности девелоперы, которых новый закон также касается. Об этом ТАСС рассказали сами участники рынка. «Затраты на внесение изменений в рекламные и информационные материалы сравнительно невелики», — заявила директор по стратегическому развитию «Град девелопмент» Яна Сосорева.
Генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов также сообщил, что русификация для его компании не стала проблемой. По его словам, идет рутинная работа по замене материалов на сайтах и в рекламных кампаниях.
Участники рынка также отметили, что новый закон стимулирует застройщиков работать более креативно. Как сказал гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин, «нельзя исключать, что сейчас появится тренд на старорусскую терминологию, штрихи пушкинской эпохи, а те, кто создает названия, будут чаще искать вдохновение в словаре Даля».
Евлалия Самедова, Екатерина Мамедова.