Депутат Говырин рассказал о подробностях программы маткапитала в 2026 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Материнский капитал с 1 февраля был проиндексирован на 5,6%, причем индексации подлежала и часть средств, оставшаяся на сертификате. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«С 1 февраля маткапитал был проиндексированы на 5,6%. Сейчас за первого ребенка семье положено 728 921,9 рубля. Если право раньше не возникало, и в семье появился второй ребенок, размер составляет 963 243,17 рубля. Если капитал уже был оформлен на первого ребенка, при рождении второго идет доплата 234 321,27 рубля», — указал он. Материнский капитал сегодня дают и на первого ребенка, если он родился или был усыновлен, начиная с 2020 года, и на второго либо последующих детей, если право раньше не появлялось, разъяснил депутат. «В отдельных случаях оно может перейти отцу или самим детям», — подчеркнул Говырин. Сумма на сертификате не остается навсегда на уровне того года, когда его оформили, сообщил парламентарий. «Если семья еще не использовала деньги, учитывается уже проиндексированный размер. Если часть средств была потрачена, пересчитывается остаток на сертификате», — отметил он.
Чаще всего маткапитал направляют на жилье: средства можно использовать на покупку квартиры или дома, строительство, реконструкцию, участие в долевом строительстве, первоначальный взнос по ипотеке или погашение жилищного кредита, напомнил он. «С ремонтом ситуация другая: обычные ремонтные работы, отделка, проведение газа или коммуникаций как самостоятельная цель под маткапитал не подходят. С дачей важен юридический статус объекта: если это жилой дом на садовом участке и он пригоден для постоянного проживания, такой вариант возможен. Если речь идет только об участке или о нежилом строении, использовать маткапитал нельзя», — объяснил депутат.
Погасить можно жилищный кредит, оформленный на владельца сертификата или на его супруга при зарегистрированном браке: кредит родителей, других родственников или партнера без регистрации брака для этого не подойдет, предупредил Говырин. «После покупки жилья доли должны быть выделены всем членам семьи», — пояснил он.
Ежемесячная выплата из маткапитала — не универсальная мера для всех семей: ее назначают тем, кто постоянно живет в России, где владелец сертификата и ребенок имеют гражданство РФ, ребенку еще нет трех лет, а среднедушевой доход семьи укладывается в установленный предел, рассказал депутат. «Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка в регионе. Заявление подают через фонд, МФЦ или электронный сервис, выплата назначается на год, после чего ее можно продлить», — разъяснил Говырин.