Депутат Панеш рассказал о льготах для жен военнослужащих и участников СВО

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Законодательство дает супругам участников специальной военной операции (СВО) и военнослужащих множество льгот и выплат — так, для них упрощена процедура списания долгов, есть возможность заключить социальный контракт на открытие бизнеса (если супруг инвалид). Кроме того, некоторые льготы распространяются и на гражданских жен участников СВО при соблюдении определенных условий, рассказал ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Для будущих мам, чьи мужья проходят военную службу, предусмотрено единовременное пособие. С 1 февраля 2026 года его размер составляет 45 тысяч рублей. Выплата полагается женам военнослужащих по призыву, а также тем, чьи мужья учатся на первом курсе военного училища или военной кафедры. Пособие выплачивается независимо от доходов семьи, заявление можно подать через портал “Госуслуги”, в отделении Социального фонда или в МФЦ. Обратиться за выплатой нужно не позднее шести месяцев со дня окончания службы мужа», — указал он.
Что положено гражданской жене участника СВО — этот вопрос долгое время оставался неурегулированным, но ситуация изменилась, отметил Панеш. «С 31 июля 2025 года гражданские жены погибших участников СВО получили право на льготы, но только при определенных условиях. Для этого требуется в судебном порядке установить факт совместного проживания и ведения общего хозяйства не менее трех лет до заключения контракта, а также наличие общего несовершеннолетнего ребенка. При этом лица, состоявшие в фактических брачных отношениях, не должны состоять в зарегистрированном браке с другими людьми или являться близкими родственниками», — разъяснил парламентарий.
Для жен, состоящих в официальном браке, процедура значительно проще — им достаточно предоставить свидетельство о браке, указал Панеш. «С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в налоговое законодательство, которые упростили процедуру списания долгов участников СВО и членов их семей. Если участник СВО заключил контракт на срок более одного года, исполнительные производства по его кредитным обязательствам (кроме алиментов и долгов за вред жизни и здоровью) прекращаются. При этом сумма долга не должна превышать 10 млн рублей. Эта мера распространяется и на их жен», — сказал Панеш.
Кроме того, с января 2026 года супруги участников СВО, признанных инвалидами I или II группы, могут заключить социальный контракт на открытие бизнеса и получить до 350 тыс. рублей, причем без учета доходов семьи, сообщил депутат.
Предложения по федеральным стандартам поддержки жен участников СВО.
Несмотря на уже принятые меры, остается много нерешенных вопросов, констатировал Панеш. «Сейчас Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, дающий право вдовам погибших участников СВО на бесплатное высшее образование в пределах отдельной квоты и без вступительных испытаний. Это правильная мера, но ее нужно расширить и на жен действующих участников СВО, которые хотят получить образование, пока мужья защищают страну», — считает он.
Также следует ввести на федеральном уровне единые стандарты поддержки для жен участников СВО независимо от региона проживания. Кроме того, необходимо упростить процедуру подтверждения статуса для гражданских жен, полагает депутат.
«Еще следует подумать о дополнительных отпусках для работающих жен участников СВО без сохранения заработной платы — например, для решения вопросов, связанных с ранением мужа или его гибелью. Сейчас законопроект о дополнительном отпуске до 35 дней рассматривается для самих ветеранов, но их супруги также нуждаются в такой возможности», — убежден Каплан Панеш.