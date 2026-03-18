Депутат Панеш рассказал о льготах для жен военнослужащих и участников СВО

Для жен, состоящих в официальном браке, процедура значительно проще — им достаточно предоставить свидетельство о браке, указал Панеш. «С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в налоговое законодательство, которые упростили процедуру списания долгов участников СВО и членов их семей. Если участник СВО заключил контракт на срок более одного года, исполнительные производства по его кредитным обязательствам (кроме алиментов и долгов за вред жизни и здоровью) прекращаются. При этом сумма долга не должна превышать 10 млн рублей. Эта мера распространяется и на их жен», — сказал Панеш.