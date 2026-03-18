OneTwoTrip: Россияне чаще выбирают для пляжного отдыха в апреле Китай и Таиланд

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Самыми популярными направлениями для пляжного отдыха в апреле 2026 года среди россиян стали остров Хайнань в Китае, Таиланд и Вьетнам. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.
«Лидером рейтинга стал Китай, а точнее, остров Хайнань. Средняя стоимость ночи в отеле здесь составляет 7,5 тыс. руб., а авиабилет туда обратно на одного человека обойдется в 59,3 тыс. руб. На Хайнане в середине весны стабильно теплая погода без резких перепадов температуры и почти нет дождей, а вода прогрета до +26…+28 °C — идеально для купания и пляжного отдыха», — рассказали в компании.
На втором месте по популярности Таиланд. Несмотря на традиционно высокий спрос, цены на проживание остаются умеренными: в среднем 7,6 тыс. рублей за ночь в отеле. Перелет в страну из России и обратно стоит 69,5 тыс. рублей на человека. Эксперты отметили, что апрель в Таиланде — один из самых жарких месяцев в году, когда температура днем не опускается ниже +32 °C. Особенно жарко в Бангкоке и центральной части страны, при этом на юге постепенно начинается сезон дождей.
Далее в списке следует Вьетнам с ценой за отель 8 тыс. рублей в сутки. Стоимость авиабилета туда обратно — 72,3 тыс. рублей. В апреле во всех частях страны устанавливается сухая и солнечная погода, а море прогрето до комфортных температур. Четвертое место в рейтинге у Индонезии. Здесь средняя цена за ночь в гостинице составляет 10,4 тыс. рублей, а перелет на одного пассажира в обе стороны — 70,3 тыс. рублей. Середина весны в стране относится к межсезонью, когда дожди постепенно заканчиваются, а погода становится более сухой и комфортной для пляжного отдыха. Однако кратковременные осадки на популярных курортах, например, острове Бали, сохраняются, уточнили в сервисе.
Согласно исследованию, замыкают пятерку Филиппины со средней ценой проживания 8,2 тыс. рублей за сутки. Билет на самолет туда обратно обойдется от 79 тыс. рублей. «На островах апрель является последним месяцем сухого сезона. Температура повышается до +32 °C, становится очень жарко, особенно в середине дня, зато море очень теплое и спокойное. Весной еще можно заняться популярным на Филиппинах айленд-хоппингом или экскурсиями по нескольким островам на лодке — уже в конце мая такой досуг станет сложно планировать из-за дождей и тайфунов», — сообщили в компании.