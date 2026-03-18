Эксперт Некрасов рассказал о начале контролируемого ослабления рубля весной 2026 года

Несколько факторов повлияли на ослабление рубля весной 2026 года. Об этом в интервью РИАМО рассказал сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.
Слишком крепкий рубль представляет проблему для бюджета страны, поэтому контролируемое ослабление валюты в интересах бюджета РФ. Денежные власти России могут действовать на курс валют опосредованно, через валютные интервенции, ключевую ставку и т. д.
Одновременно происходит укрепление доллара на международном валютном рынке.
«Отчасти мы видим не только ослабление рубля, сколько укрепление американского доллара, которое произошло на фоне ближневосточного конфликта. Это спровоцировало бегство капитала из рисковых активов в более стабильные: золото и казначейские бумаги США», — пояснил аналитик.