Подарок в миллиард: в год 75-летия Назаровского разреза горняки преодолели значимый рубеж

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Назаровский угольный разрез, входящий в состав АО «СУЭК-Красноярск», в год празднования 75-летия достиг значимых производственных показателей.
За три четверти века горняки добыли около 500 млн тонн угля, а объём вскрышных пород, перемещенных в отвалы, достиг 1 млрд кубометров. Эти цифры наглядно демонстрируют масштаб работы одного из старейших угледобывающих предприятий Канско-Ачинского бассейна, введённого в эксплуатацию в конце 1951 года.
«Для Назаровского разреза достижение таких объёмов — это, в первую очередь, живая история, в которой за каждой цифрой стоят люди, их судьбы и трудовые династии, — отмечает управляющий филиалом АО “СУЭК-Красноярск” “Разрез Назаровский” Виктор Губанов. — Это путь, пройденный предприятием от основания до наших дней. Особенно ценно, что юбилейный год совпал с таким достижением: отныне 75-летие разреза и 1 миллиард кубометров вскрышных пород неразрывно связаны. Искренне благодарен каждому, кто своим трудом вписал эту страницу в нашу общую летопись!».
Вскрышные работы на Назаровском разрезе исторически занимают центральное место, здесь применяются сразу четыре вида вскрыши: транспортно-отвальная, бестранспортная, железнодорожная и автомобильная.
Миллиард кубометров перемещенной породы — это колоссальная цифра, которая сложена из работы нескольких поколений горняков и самых разных механизмов. Сегодня на разрезе задействовано три шагающих экскаватора ЭШ-20/90 и ЭШ-15/90. К слову, первые цифры в названии драглайнов обозначают объём ковша, вторые — длину стрелы. Эти машины трудятся на нижних уступах, перемещая породу по бестранспортной технологии — перекидывая её в выработанное пространство. Для отработки передовых уступов организована железнодорожная вскрыша. Здесь экскаваторы ЭКГ-10 грузят породу в думпкары — вагоны-самосвалы грузоподъёмностью 105 тонн. Составы с породой вывозятся в отвалы, где их принимают и укладывают драглайны ЭШ-10/70.
Назаровский разрез во времена строительства КАТЭКа был опытным полигоном для освоения передовых технологий угледобычи и новой техники. В 1977 году здесь был введён в строй самый мощный в стране экскаватор — легендарный ЭШ-100/100 — гигант с объёмом ковша в 100 кубометров. Он прослужил назаровцам более 15 лет и за это время переместил порядка 127 млн кубометров горной породы.
Сегодня предприятие известно другим уникальным исполином, который берёт на себя наиболее сложный участок работы. Речь об единственном в России роторно-вскрышном комплексе SRs (K)-4000. Его технические характеристики поражают: общая масса сравнима с весом Эйфелевой башни и составляет 9 800 тонн, высота в самой верхней точке достигает 70 метров, — выше двадцатиэтажного дома, а длина всех составных частей комплекса приближается к полукилометру. Этот гигант является главным инструментом для подготовки запасов угля к добыче: комплекс выполняет около 60% всего объёма вскрыши, ежечасно перерабатывая тысячи кубометров породы. Машина буквально вгрызается в уступы высотой до 36 метров своим роторным колесом с ковшами объёмом по 2 300 литров, а затем по конвейерной ленте отправляет горную массу в отвал. Обслуживает машину экипаж из 56 человек, и их работа приносит рекордные результаты. Например, в сентябре 2023 года комплекс впервые в своей истории переместил в отвалы более 1 млн 320 тыс. кубометров породы за месяц. Всего же за свою историю эта машина переместила уже свыше 200 млн тонн горной массы.
Примечательно, что несмотря на иностранное происхождение, комплекс сегодня работает во многом благодаря отечественным комплектующим. В рамках программы импортозамещения филиалы ООО «ЕСК СУЭК» Бородинский и Назаровский ремонтно-механические заводы освоили выпуск барабанов для ленточных конвейеров SRs (K)-4000. Ранее эти детали приходилось закупать за рубежом, но теперь производство налажено непосредственно в Красноярском крае, что обеспечивает надёжную работу уникальной техники.
Назаровский разрез — градообразующее предприятие, которое тесно связано с жизнью города Назарово. Основной потребитель добываемого здесь угля — Назаровская ГРЭС, которая получает более 95% топлива и передает выработанную электроэнергию в единую энергосистему России. Пройдя путь от небольших штолен до современного высокомеханизированного предприятия, Назаровский разрез и сегодня продолжает удивлять масштабами. Огромные шагающие экскаваторы, железнодорожные составы с углём и уникальный роторный комплекс SRs (K)-4000, не имеющий аналогов в стране, ежедневно трудятся, чтобы обеспечить энергией дома и предприятия не только сибиряков, но и других регионов страны.