Эксперт Ци: Россия может заместить выбывшие поставки гелия на рынках Азии

«В 2025 году Россия произвела около 10% от мирового объема гелия — примерно 18 млн куб. м, однако в стране объем проектных мощностей существенно больше: Амурский ГПЗ “Газпрома” (около 60 млн куб. м в год), Оренбургский ГПЗ (примерно 5 млн куб. м в год) и завод Иркутской нефтяной компании (ИНК) на Ярактинском НГКМ (порядка 7 млн куб. м в год)», — подчеркнула она. Ранее «Газпром» сообщал, что за 2024 год нарастил выпуск гелия вдвое — до 12,65 млн куб. м, а в I полугодии 2025 г. показатель составил 7,8 млн кубометров (+10%).