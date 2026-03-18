Эксперт Ци: Россия может заместить выбывшие поставки гелия на рынках Азии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россия имеет большие перспективы по замещению на рынках Азии выбывших из-за конфликта на Ближнем Востоке поставок гелия, если дозагрузит свои мощности и выстроит логистику. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала аналитик консалтинговой компании «Имплемента» Елизавета Ци.
«Из-за блокировки Ормузского пролива Южная Корея, Тайвань и Япония — полупроводниковые хабы Азии — окажутся под прямым ударом из-за отсутствия замены гелия в производстве», — отмечает Ци. По данным агентства Fitch, Южная Корея в 2025 году импортировала почти 65% гелия из Катара. Аналогичная ситуация наблюдается и на Тайване, а в Японии эта доля составляет 28−33%.
В этой связи перед Россией (третья по объему производства гелия в мире) открываются перспективы по замещению выбывших катарских поставок, особенно в азиатском направлении при условии дозагрузки мощностей и выстраивании логистических схем, считает эксперт.
«В 2025 году Россия произвела около 10% от мирового объема гелия — примерно 18 млн куб. м, однако в стране объем проектных мощностей существенно больше: Амурский ГПЗ “Газпрома” (около 60 млн куб. м в год), Оренбургский ГПЗ (примерно 5 млн куб. м в год) и завод Иркутской нефтяной компании (ИНК) на Ярактинском НГКМ (порядка 7 млн куб. м в год)», — подчеркнула она. Ранее «Газпром» сообщал, что за 2024 год нарастил выпуск гелия вдвое — до 12,65 млн куб. м, а в I полугодии 2025 г. показатель составил 7,8 млн кубометров (+10%).
При этом ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук ожидают, что объем добычи гелия в России к 2030 году может достигнуть 80 млн куб. м в год. По их прогнозу, гелий с месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока закроет до 35% мирового спроса.
О конфликте на Ближнем Востоке.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 2 марта генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.