Эксперты предупредили об угрозе дестабилизации экономики стран Ближнего Востока

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Конфликт на Ближнем Востоке негативно сказывается на инвестиционном климате стран Аравийского полуострова, оставит негативный след на экономическом положении находящихся там финансовых центров и подорвет мировую торговлю, причем не только в сфере нефти и газа. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.
Спровоцированный США и Израилем конфликт на Ближнем Востоке длится с 28 февраля. Иран в ответ на их атаку наносит удары по американским объектам в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ, и закрыл Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок энергоресурсов.
«Масштаб текущего конфликта, несомненно, оставит след на положении финансовых центров Ближнего Востока. Многое будет зависеть от дальнейшего развития событий, нанесенного ущерба банкам стран региона, формата урегулирования ситуации, темпов восстановления финансовой инфраструктуры и дальнейших гарантий для международных инвесторов», — высказала ТАСС мнение эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева.
Усиление контроля и надзора со стороны США и ЕС за финансовыми операциями в регионе, по ее мнению, вероятно, будет иметь место, как и расширение санкционных списков в отношении физических и юридических лиц стран региона, что обременяет потоки капитала и финансовые транзакции.
Последствия для мировой экономики.
При этом косвенные эффекты от конфликта США и Израиля с Ираном испытывает на себе вся мировая экономика, а точнее цепочки логистических поставок, проходящий через заблокированный Ормузский пролив, пояснила ТАСС старший преподаватель НИУ ВШЭ, заведующая Научно-учебной лабораторией исследований современного Ирана Эльмира Имамкулиева.
По ее мнению, речь идет не только о поставках нефти и газа. «Это затрагивает сферу поставок азотных удобрений, фруктов и овощей, морепродуктов», — отметила собеседница агентства.
С точки зрения монархий Персидского залива, по мнению Имамкулиевой, речь идет о падении имиджа гавани стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. «Инвестиционный климат, который они строили десятилетиями, на проверку оказался слишком слаб перед проблемами безопасности», — подчеркнула она.
Убытки терпит и Бахрейн, поскольку оказывается менее востребованным в условиях снижения торговых и финансовых операций монархий Залива. «Многолетние усилия в освоении спортивной, водной и иной дипломатии, как инструментов новой мягкой силы, сошли на нет», — сказала она, добавив, что странам предстоит не простой путь по выстраиванию нового формата технологической безопасности, а также диверсификацией внешнеполитических и экономических партнеров в условиях построения новой архитектуры безопасности в регионе.