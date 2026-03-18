«Купибилет»: спрос россиян на полеты в Турцию летом 2026 года вырос в три раза

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Объем бронирований авиабилетов в Турцию на лето 2026 года вырос в России за неполный первый квартал в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.
«За первый квартал 2026 года российские туристы купили в три раза больше билетов в Турцию на летние месяцы, чем за тот же период годом ранее. При этом средняя стоимость перелета в одну сторону снизилась с 19 тыс. рублей в 2025 году до 17 тыс. рублей в 2026 году (на одного человека в одну сторону)», — рассказали в компании.
Согласно исследованию, лидером продаж традиционно остается Стамбул — на него приходится 46% всех бронирований по Турции со средним чеком 20 тыс. руб. Второе место занимает Анталья с долей 9%, однако именно здесь зафиксирован самый высокий средний чек среди турецких направлений — 23,3 тыс. руб. (максимальная стоимость билета достигла 118,5 тыс. руб.).
Эксперты отметили, что год назад структура ранних бронирований выглядела иначе. В 2025 году на Стамбул приходилось 39%, а на Анталью — 25%. «Таким образом, при общем трехкратном росте спроса на Турцию мы наблюдаем перераспределение: доля курортного направления сократилась, но средний чек на нем вырос, что указывает на смещение спроса в сторону более раннего и осознанного планирования», — пояснили в компании.
Помимо Турции, в топ-10 зарубежных направлений на лето 2026 вошли: Ереван (7% всех бронирований, средний чек 14,3 тыс. руб.), Барселона (7%, 31,4 тыс. руб.), Алматы (5%, 17,5 тыс. руб.), Баку (3%, 15,7 тыс. руб.), Париж (2,5%, 34,3 тыс. руб.), Батуми (2%, 18,6 тыс. руб.), Астана (2%, 16,3 тыс. руб.), Милан (2%, 43,8 тыс. руб.) и Тбилиси (2%, 21,2 тыс. руб.) В 2025 году структура была иной — в десятку также входили Белград, Тиват, Рим и Пекин.