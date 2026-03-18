В поселке Седаново Усть-Илимского района начался капремонт школы

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на работы выделено 264,7 млн рублей. Завершить обновление школы планируют к концу 2027 года, сообщает пресс-служба Правительства региона.
Подрядчику предстоит обновить все конструктивные элементы и инженерные системы: отремонтировать фундамент, цоколь, отмостку и фасады здания, полностью заменить кровлю, провести ремонт потолков, перекрытий и полов. В школе заменят оконные блоки, входные и внутренние двери, ворота учебных зданий, приведут в порядок лестницы и крыльца.
Запланированы внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, модернизация систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации. Будет выполнен полный электромонтаж, включая слаботочные сети, монтаж системы пожаротушения. Отдельное внимание уделят ремонту пищеблока, спортивного и актового залов, медицинского кабинета, а также благоустройству прилегающей территории.
«Капитальный ремонт позволит обновить материально-техническую базу и создать современные и безопасные условия для обучения детей. Отмечу, что такие же масштабные работы в этом году у нас начинаются еще в образовательных учреждениях Черемхово, Нижнеудинска, Усолья-Сибирского, Иркутска, Тулунского, Шелеховского и Усольского районов», — сказал министр строительства региона Алексей Емелюков.