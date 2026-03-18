В Бодайбинском районе в 2026 году введут в эксплуатацию четыре моста

Их обновляют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Три моста расположены на автодороге Бодайбо — Кропоткин, один — на автодороге Бодайбо — Мама.
«На приведение в нормативное состояние четырех мостов в Бодайбинском районе из областного и федерального бюджетов направлено 445,2 млн рублей. Работы идут в рамках соглашения о сотрудничестве с золотодобывающей компанией “Полюс”. Их ввод в эксплуатацию станет важным этапом в развитии транспортной сети севера Иркутской области, обеспечит надежное и безопасное сообщение для местных жителей и предприятий», — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
На автодороге Бодайбо — Мама на 1,8 км в феврале стартовал капитальный ремонт моста через реку Бодайбо. В этом году специалисты поставят новые опоры на свайном основании, смонтируют пролетное строение и обновят покрытие. Сейчас идут подготовительные работы для устройства временного моста, сообщает пресс-служба областного Правительства.
На автодороге Бодайбо — Кропоткин завершат реконструкцию трех мостов. Работы на них начали в прошлом году, сейчас они выполнены на 80%. На мосту через реку Бодайбо, расположенном на 64,9 км дороги, завершено устройство опор, пролетного строения и мостового полотна, укреплены конусы. Подрядчику осталось обустроить подходы к сооружению и установить барьерные и перильные ограждения. В высокой степени готовности — два моста через реки Верхний Аканак на 62,15 км и Большой Догалдын на 64,8 км. В 2025 году на них также выполнили основные работы по устройству опор, пролетов и мостового полотна. В 2026 году дорожники завершат устройство подходов, установят ограждения и ликвидируют временные объездные пути.
«В Бодайбинском районе, который является опорной территорией региона, также при поддержке золотодобывающей компанией “Полюс” продолжается строительство мостового перехода через реку Витим. Сейчас подрядчик возводит русловые опоры. На опоре № 3, 4 идут подготовительные работы для устройства фундаментов, “тело” опоры № 2 готово, забетонировано 450 кубов бетона и смонтировано девять контурных блоков. Работы рассчитаны на четыре года. Их завершат в 2028-м году», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.