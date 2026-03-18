В Бодайбинском районе в 2026 году введут в эксплуатацию четыре моста

На автодороге Бодайбо — Кропоткин завершат реконструкцию трех мостов. Работы на них начали в прошлом году, сейчас они выполнены на 80%. На мосту через реку Бодайбо, расположенном на 64,9 км дороги, завершено устройство опор, пролетного строения и мостового полотна, укреплены конусы. Подрядчику осталось обустроить подходы к сооружению и установить барьерные и перильные ограждения. В высокой степени готовности — два моста через реки Верхний Аканак на 62,15 км и Большой Догалдын на 64,8 км. В 2025 году на них также выполнили основные работы по устройству опор, пролетов и мостового полотна. В 2026 году дорожники завершат устройство подходов, установят ограждения и ликвидируют временные объездные пути.