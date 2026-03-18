КСП Иркутской области выявила нарушения на более чем 370 млрд рублей в 2025 году

IrkutskMedia, 18 марта. По итогам прошлого года, Контрольно-счетная палата Иркутской области завершила более 50 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. При проведении проверок сотрудники КСП выявили более 1 тысячи нарушений на сумму более 370 млрд рублей, в том числе свыше 14 млрд рублей финансовых нарушений. Из них 47% составили нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму более 6 млрд рублей.
Напомним, что с декабря 2025 по март 2026 года Контрольно-счетная палата Иркутской области под руководством аудитора Жанны Чирковой проводит плановую проверку инвестпрограмм электросетевых организаций за 2023−2025 годы, а также реализации региональным правительством полномочий по обеспечению надежности, доступности и качества электроснабжения. Итоги аудита будут заслушаны на заседании коллегии областной КСП.