Жителям Бодайбо после аварии пересчитали плату за коммуналку

Прокуратура Бодайбо проверила, как жителям пересчитывали плату за коммунальные услуги после крупной аварии. Напомним, 30 января 2026 года из-за перемерзания водовода остановились четыре котельные. Люди остались без тепла и воды, в городе ввели режим ЧС.
— После вмешательства прокуратуры жителям, чьи дома попали в зону чрезвычайной ситуации, пересчитали плату за коммуналку. Общая сумма перерасчета превысила 320 тысяч рублей. Кроме того, людям полностью сняли начисления за воду, отопление и водоотведение за февраль, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Также по представлениям прокуратуры 19 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Напомним, главу Бодайбинского городского поселения отправили под домашний арест до 26 апреля. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия и совершенном в составе группы. Режим ЧС уже сняли.
