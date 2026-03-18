Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге превысили 28 тыс. ДФЭ в январе-феврале

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В январе-феврале 2026 года на Красноярской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 28,2 тыс. ДФЭ (TEU) порожних и груженых контейнеров, что на 27,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе в экспортном сообщении перевезено 20,3 тыс. ДФЭ (-9,4%).
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 21,3 тыс. ДФЭ (-12,4%), в том числе на экспорт — 20,2 тыс. ДФЭ (-6,3%).
Всего в контейнерах перевезено 389,2 тыс. тонн грузов (-1,4%), в том числе:
— цветные металлы — 8,2 тыс. ДФЭ (+44,4% к уровню января-февраля 2025 года);
— химикаты и сода — 1,1 тыс. ДФЭ (-2,5%);
— зерно — 1 тыс. ДФЭ (+57,1%);
— продукты перемола — 464 ДФЭ (рост в 27,3 раза);
— цветная руда и серное сырье — 372 ДФЭ (рост в 5,6 раз);
— продовольственные товары — 372 ДФЭ (-31,9%);
— лом черных металлов — 285 ДФЭ (+5,6%).