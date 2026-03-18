Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге превысили 28 тыс. ДФЭ в январе-феврале

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В январе-феврале 2026 года на Красноярской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 28,2 тыс. ДФЭ (TEU) порожних и груженых контейнеров, что на 27,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В том числе в экспортном сообщении перевезено 20,3 тыс. ДФЭ (-9,4%).