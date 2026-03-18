В Якутии предлагают участок для геологического изучения на куларит

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роснедра предлагают для геологического изучения недр участок Куолах в Якутии, его прогнозные ресурсы уникального редкоземельного металла куларита составляют больше 5 тыс. тонн, следует из данных Роснедр.
Площадь участка составляет 5,17 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р2 — 5 830 тонн куларита и 3 690 тонн редкоземельных металлов.
Кроме того, для геологического изучения также предлагаются два участка в Якутии, перспективных на россыпное золото: Ручей Интах (ручей Егорка) в Оймяконском районе площадью 8,62 кв. км и ручей Кулухун, левый приток реки Антагачан, в Момском районе площадью 29,9 кв. км.
Также предлагается участок Тагнинский в Иркутской области, перспективный на каменный уголь. Его ресурсы оцениваются в 17,7 млн тонн.
Срок приема заявок — до 23 апреля.