В Якутии предлагают участок для геологического изучения на куларит

Согласно прогнозам, ресурсы редкоземельного металла составляют больше 5 тыс. тонн.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Роснедра предлагают для геологического изучения недр участок Куолах в Якутии, его прогнозные ресурсы уникального редкоземельного металла куларита составляют больше 5 тыс. тонн, следует из данных Роснедр.

Площадь участка составляет 5,17 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р2 — 5 830 тонн куларита и 3 690 тонн редкоземельных металлов.

Кроме того, для геологического изучения также предлагаются два участка в Якутии, перспективных на россыпное золото: Ручей Интах (ручей Егорка) в Оймяконском районе площадью 8,62 кв. км и ручей Кулухун, левый приток реки Антагачан, в Момском районе площадью 29,9 кв. км.

Также предлагается участок Тагнинский в Иркутской области, перспективный на каменный уголь. Его ресурсы оцениваются в 17,7 млн тонн.

Срок приема заявок — до 23 апреля.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
