bnMAP.pro: спрос на нежилые помещения в Москве снизился почти на 40% за год

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спрос на нежилые помещения Москвы сократился на 39,8% за год, сообщили ТАСС в системе мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

«В феврале 2026 года в новостройках Москвы было реализовано 1,94 тыс. нежилых помещений. Это на 39,8% меньше, чем в феврале 2025 года (3,22 тыс.)», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в феврале в административных границах Москвы было реализовано 0,79 тыс. лотов кладовых и келлеров. Это на 38,3% меньше, чем в феврале прошлого года (1,28 тыс.).

Машиномест в сделках было зарегистрировано 1,04 тыс. Это на 42,2% меньше, чем в феврале 2025 года (1,8 тыс.).

Всего 0,11 тыс. коммерческих помещений и помещений свободного назначения в новостройках было реализовано в феврале. Это на 21,4% меньше, чем в феврале 2025 года (0,14 тыс.).