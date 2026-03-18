Рубль перешёл к обвалу: что будет с валютой дальше

Также факторами давления остаются ценовая стабилизация нефти и планы Минфина по крупным валютным покупкам в апреле. Если нефтяные цены сохранятся на высоком уровне, российский Минфин, скорее всего, вернется на валютный рынок для поддержки курса, что может привести к постепенному его ослаблению до уровня 83−85 рублей за доллар. Однако многое зависит от решений Центрального банка, в особенности по политике ставки, от которой напрямую зависит дальнейшее движение курса.