Рубль перешёл к обвалу: что будет с валютой дальше

Об этом рассказала аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, сообщает ИА DEITA.RU.
В этот же день курс юаня на бирже достиг уровней октября 2025 года и превысил отметку в 12 рублей, доллар США поднялся выше 83 рублей, а евро укрепился и превзошел 95 рублей. Такой резкий разворот рынка свидетельствует о накапливающихся внешних и внутренних факторах, влияющих на российскую валюту.
По словам аналитика, отказ Минфина России от участия в валютных торгах в марте, вероятно, стал одним из факторов, оказавших поддержку экспортерам. Однако она подчеркивает, что причина ослабления рубля гораздо шире и включает в себя глобальные макроэкономические процессы.
В частности, внимание рынка сосредоточено на предстоящем 18 марта решении Федеральной резервной системы США по итогам двухдневного заседания. Предполагается, что регулятор сохранит ключевую ставку в диапазоне 3,5−3,75%, поскольку нефтяные котировки Brent и WTI стабильно держатся в районе 100 долларов за баррель, что создает риск нового витка инфляции в Соединенных Штатах.
Кроме того, ситуация осложняется сменой руководства в ФРС. В преддверии назначения Кевина Уорша на пост председателя американского Центробанка рынок ожидает продолжения умеренно жесткой монетарной политики. При этом команда Уорша и действующего председателя Джерома Пауэлла не планируют ослабление условий кредитования, что укрепляет позиции доллара и воздействует на ослабление рубля.
Влияние этих факторов усиливается ожиданием, что 20 марта ЦБ РФ также, скорее всего, предпримет умеренное снижение ключевой ставки, не превышающее 0,5 процентных пункта, что дополнительно усиливает давление на валюту.
Не менее важным аспектом является затянувшаяся неопределенность вокруг переговоров между Россией, США и Украиной. Ранее рынок возлагал значительные надежды на скорое урегулирование конфликта, и отсутствие прогресса в переговорах вызывает опасения по поводу стабильности внешней ситуации, что негативно сказывается на курсе рубля.
Также факторами давления остаются ценовая стабилизация нефти и планы Минфина по крупным валютным покупкам в апреле. Если нефтяные цены сохранятся на высоком уровне, российский Минфин, скорее всего, вернется на валютный рынок для поддержки курса, что может привести к постепенному его ослаблению до уровня 83−85 рублей за доллар. Однако многое зависит от решений Центрального банка, в особенности по политике ставки, от которой напрямую зависит дальнейшее движение курса.
В ближайшие дни, по прогнозам аналитика, курс доллара вероятнее всего останется в пределах 82−84 рублей, евро — в области 94−96 рублей, а юань — около 11,6−12,2 рублей. Эти ориентиры могут корректироваться в зависимости от внешних экономических факторов и решений российских властей, но в целом рынок остается в состоянии неопределенности и готовится к возможной волатильности курса.