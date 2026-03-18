Новые суммы маткапитала в РФ назвали после февральской индексации

С 1 февраля 2026 года материнский капитал в России увеличен на 5,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на экономиста Юлию Финогенову. Выплата на первого ребенка теперь составляет около 729 тыс. рублей.
По ее данным, точная сумма — 728 921,9 рубля на ребенка, рожденного или усыновленного после 2020 года. При появлении второго ребенка дополнительно выплачивается 234 321,2 рубля.
Если право на маткапитал ранее не возникало, семья может получить около 729 тыс. рублей на второго и последующих детей, рожденных с 2007 по 2019 год. Максимальный размер выплаты достигает 963 243,2 рубля — на второго и следующих детей, рожденных после 2020 года, при отсутствии ранее оформленного сертификата.
Средства можно направить на жилье, образование детей или накопительную пенсию. Также семьи с низким доходом имеют право на ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет.
На этом фоне в Госдуме предложили расширить возможности использования маткапитала. Депутаты выступили с инициативой разрешить многодетным семьям направлять средства на покупку автомобиля российского производства.
Согласно проекту, речь идет о новых машинах стоимостью до 2 млн рублей и мощностью двигателя не более 125 лошадиных сил. Автомобиль должен оформляться в общую собственность детей.
Инициаторы отмечают, что для семей с несколькими детьми личный транспорт необходим для поездок в школы, детские сады, медицинские учреждения и на дополнительные занятия.
Документ также предусматривает ограничение: если автомобиль будет продан в течение трех лет после покупки, средства материнского капитала придется вернуть в бюджет.
