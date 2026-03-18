Центр развития туризма Администрации города Норильска представил на выставке MITT уникальные арктические турпродукты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве завершила работу 32 Международная туристическая выставка MITT. Как отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло, стенд Красноярского края знакомил посетителей с туристическими жемчужинами региона через разные форматы.
«Туроператоры представили лучшие достопримечательности от юга до севера. Мы видим, что огромной популярностью пользуется Норильск и жемчужина заполярья Плато Путорана», — сказала она.
В этом году на выставке Норильск с его уникальными арктическими турпродуктами представляли Центр развития туризма Администрации города Норильска совместно с Агентством развития Норильска. Это и промышленный туризм, и природный, и познавательный туризм.
Как рассказала представитель ЦРТ Зоя Дробышева, в заполярном городе продолжает расти интерес туристов к арктическим турпродуктам. «Многие заинтересованы в том, чтобы посетить нашу территорию, познакомиться поближе, узнать о ней побольше».
Это подтвердилось и на MITT. Посетители выставки с помощью очков виртуальной реальности прогуливались по улицам Норильска, знакомились с уникальной железной дорогой, и, конечно, смотрели фильм про природную территорию, про Плато Путорана.
«В основном все хотят посетить Норильск летом, очень сильно пугает мороз и большое количество снега. Но есть и такие, кто хочет посмотреть на северное сияние, — говорит Зоя Дробышева. — На самом деле запросы очень разные, всё слышали про город, но что увидеть, они еще не знают. И вот как раз здесь я им помогаю, рассказываю».
По ее словам, летом обязательно надо посетить водопады, Красные камни, которые очень любят норильчане. Зимой сходить на лыжах. Еще летом она рекомендует посетить событийные мероприятия — это и фестиваль летнего туризма «Норильск зовёт!», и заплыв X-WATERS. Енисей, а также забег «Норильск. Горный старт “.
«Это те мероприятия, на которые к нам приезжает очень большое количество туристов из разных городов. Они позволяют узнать много нового, интересного и проверить свои силы на северной территории», — рассказала Дробышева.
Еще одно популярное направление — это гастрономический туризм, который занимает очень важную составляющую в общих предложениях. Есть операторы, которые предлагают именно гастротуры, этническую кухню.
«Моя цель на этой выставке рассказать о нашей территории так, чтобы захотелось приехать. Ведь Арктика — это волшебное место, это сильное место, и оно безумно красиво и уникально, это и водопады, это и тот самый глубокий снег, и те самые морозы. Это все изюминки нашей территории, про которую хочется говорить и которую хочется, чтобы все увидели», — подчеркнула Зоя Дробышева.