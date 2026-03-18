Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году в Башкирии произвели на 12,2% больше меда, чем в предыдущем

Согласно данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ), объем производства товарного меда в Башкирии по итогам 2025 года достиг 5,6 тыс. тонн, что на 12,2% превышает показатель предыдущего года. Личные подсобные хозяйства произвели 5,06 тыс. тонн продукции с приростом в 14,6%.

По итогам 2025 года объем поставок башкирского меда на внешние рынки составил 103,7 тонны, что практически в четыре раза превышает результат 2024 года (26,4 тонны).

В РСХБ прогнозируют, что в этом году в республике будет произведено 5,94 тыс. тонн меда, что позволит региону сохранить статус второго по величине производителя меда в России, уступая лишь Алтайскому краю.

По состоянию на начало года в регионе насчитывается более 233 тыс. пчелосемей. В реестре зарегистрировано порядка 12,7 тыс. пчеловодов, подавляющее большинство из которых (около 90%) представляют любительские хозяйства со средней численностью пасеки в 18 семей.